Salerno, auto rubata per 4 volte consecutive

Ci sono stati continui furti a Salerno, precisamente nella zona che fa riferimento al Parco Arbostella. Molte rapine messe in atto negli appartamenti, auto rubate e perfino estorsioni nelle attività commerciali. I residenti stanno vivendo con grande paura e preoccupazione le loro giornate.

La testimonianza

Uno dei cittadini che risiede proprio nella zona ha voluto esporre il tutto, tramite una lettera aperta, al Questore della città e al Prefetto. Si tratta di Vincenzo Musto, ex consigliere circoscrizionale di Salerno, che ha voluto ribadire la sua frustrazione circa gli avvenimenti accaduti negli ultimi giorni.

Musto afferma, nella lettera, che la sua macchina è stata rubata per quattro volte ed è accaduto sempre di notte. “Nessuno vede nulla perchè non è la prima volta, ormai i furti e i reati sono diventati frequenti e non si può andare avanti così, la situazione è diventata insostenibile. Io non so più cosa fare, non spetta a me dirlo ma le chiedo un aiuto pubblicamente. Soltanto lei insieme alle forze dell’ordine potete aiutarci, probabilmente siamo stati presi di mira da una banda del posto. La pazienza è finita, adesso basta, in quanto i politici e gli amministratori locali non fanno altro che parlare ma i cittadini vivono in uno stato di insicurezza continua. Qualcuno ci assicura che non subiremo più furti? Non si può vivere nella paura, ci aiuti”. Queste, le sue parole che descrivono molto bene la situazione che stanno vivendo i cittadini salernitani.