A Salerno il 22 giugno “Aperigive”, aperitivo benefico con ospiti vip e tante sorprese

Salerno. Venerdì 22 Giugno dalle ore 19.00 presso il Complesso Monumentale di Santa Sofia, neo Palazzo Innovazione si terrà AperiGive.

AperiGive è un evento benefico ideato da Aurelio Viscusi (communication manager di Wave Tribe srl) e patrocinato dal Comune di Salerno, che ha lo scopo di raccogliere fondi per aiutare in modo concreto progetti umanitari.

Un format, giunto alla sua seconda edizione, che concilia la semplicità di un aperitivo con l’efficacia di un’azione dall’immenso valore umano e sociale. A sostenere la mission benefica l’attrice Simona Cavallari, il maratoneta pluricampione del mondo Giorgio Calcaterra e la web influencer Valeria Angione.

I proventi di quest’anno saranno interamente devoluti al VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, un’organizzazione non governativa che si occupa di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e che sostiene in modo continuativo bambini, adolescenti e giovani che vivono in condizioni di povertà e vulnerabilità. In particolare, l’evento vuole sostenere le attività che il VIS conduce in Etiopia nel settore WASH (Water, Sanitation and Hygiene), con un programma articolato che garantisce l’accesso all’acqua potabile e a sistemi igienico-sanitari, conoscenza di norme igienico-sanitarie, acqua per l’agricoltura e per l’allevamento, beneficiando migliaia di persone.

Durante la serata, condotta da Carla Paglioli e Nunzia Schiavone sulle note della selezione musicale a cura del Dj Marco Viscusi, sarà possibile godere di un aperitivo offerto dalle eccellenze enogastronomiche del territorio (quali Albamarina, Antica Dolceria Pantaleone, Biancaffè, Cantine Daniele, Cibarti, Etiké Vini, Farmacia Del Santo, La Fonte, Macelleria Russo, Mercato Banco e Cucina, Montevetrano, Pasticceria Beatrice e Pizzeria da Riccardo) e di beni e servizi messi a disposizione della causa da una cordata di generosi imprenditori che hanno reso possibile l’evento (Aristea, Christian Pecoraro, Conad Baronissi, Foulard Quadrum, Milena Gallo, Giovani Imprenditori di Confcommercio, Confcommercio Salerno, Hair&Hair, Liccardo, Stain Dpo e Warehouse Media) e dalla generosità dell’Arciconfraternita della Madonna del Carmine di Salerno.

Non mancheranno le proposte di design e quelle culturali con la possibilità, per gli ospiti della serata, di aggiudicarsi le creazioni di Richiamo degli Angeli, Siria Eco Design, la t-shirt Heart, Head, Earth, illustrata da Clelia Lebouf per Chic Zone e i libri: Il Futuro della Salute di Roberto Ascione Ceo di Healthware International e Petrademone. Il libro delle Porte di Manlio Castagna, membro della direzione artistica del Giffoni Film Festival.

La splendida location di Palazzo Innovazione per l’occasione sarà resa ancora più magica dai decori floreali de Il Nuovo Chiostro. Infine, ad Aperigive parteciperanno anche gli alunni e i tutor dell’I.S.I.S.S. “Enzo Ferrari” di Battipaglia a cui, grazie alla sensibilità del Dirigente Scolastico Daniela Palma, sarà affidata la regia food & beverage dell’evento.

È possibile donare 20 euro e aggiudicarsi uno dei 200 inviti per la serata Aperigive direttamente online sul sito: www.aperigive.it oppure donare in modalità offline contattando l’indirizzo email info@wavetribe.it, lasciando il proprio nome e il proprio recapito telefonico o telefonando al numero 349.8605542.