Salernitana:Summit col Comune per il centenario, Lotito e Mezzaroma attesi a Salerno

Claudio Lotito e Marco Mezzaroma saranno a Salerno domani per un blitz relativo all’organizzazione dei festeggiamenti per il centenario della Salernitana che cadrà il 19 giugno 2019. I due presidenti incontreranno il sindaco Enzo Napoli, l’assessore allo sport Angelo Caramanno e gli altri membri del comitato per i festeggiamenti, con l’obiettivo di buttar giù la bozza – e perchè no, entrare nell’operatività – delle iniziative e degli eventi da organizzare. Lo ha svelato il quotidiano La Città oggi in edicola.

Sul piatto una serie di proposte che vengono anche dal tifo organizzato, come una partita celebrativa che coinvolga le vecchie glorie del cavalluccio marino ma anche una serie di amichevoli della prima squadra. Suggestiva l’ipotesi di un torneo delle capitali con Torino, Roma e Fiorentina la cui fattibilità sarebbe però tutta da verificare soprattutto nella data precisa del “compleanno”, coi giocatori ormai in vacanza. Più facile proporla per luglio-agosto. C’è chi gradirebbe anche un’amichevole di lusso coi tedeschi dello Schalke 04, la cui tifoseria è unita da un rapporto d’amicizia a quella campana. Si vedrà, probabilmente il tutto slitterà al precampionato della stagione 2019/20 ma saranno comunque organizzati incontri di livello per celebrare degnamente la ricorrenza.

La Salernitana sembra aver individuato il potenziale sostituto di Alessandro Tuia, ormai accasatosi al Benevento in scadenza di contratto. Il club granata avrebbe infatti affondato il colpo per Gianmarco Ingrosso (’89) del Pisa, offrendo ai toscani 200mila Euro per rilevare il suo cartellino, con proposta di contratto triennale al giocatore. Ingrosso attualmente è legato ai toscani fino al 2020 e ambirebbe a giocare una B che ha solo leggermente assaporato quando fuoriusciva dal settore giovanile del Lecce (2 presenze nel 2009/10). Poi, tanta terza serie con Paganese (2010/11), L’Aquila, Matera e, appunto, Pisa. Secondo GazzaMercato sarebbe stata già formulata l’offerta ufficiale al sodalizio nerazzurro. Staremo a vedere.