Salernitana,Mercato, pronti tre colpi: fatta per Sansone, in chiusura Castiglia ed Altobelli

Gianluca Sansone sarà un nuovo calciatore della Salernitana per le prossime due stagioni con opzione per il terzo anno. La dirigenza granata ha chiuso l’accordo con il Novara, con cui l’attaccante lucano era legato da un altro anno di contratto, dopo aver trovato un’intesa di massima già da giorni con l’agente del calciatore Andrea Cattoli. Nelle intenzioni di Stefano Colantuono Sansone rivestirà il ruolo di seconda punta e all’occorrenza trequartista. Classe ’87, l’ex attaccante del Bari dovrà riscattare l’ultima stagione avara di soddisfazioni: appena un gol in 23 gettoni in campionato e l’amaro epilogo della retrocessione del Novara.

Ma non è tutto. Dopo aver chiuso l’ingaggio del duttile centrocampista Andrea Mazzarani, è arrivata al punto di svolta la trattativa con la Pro Vercelli per l’ingaggio dei centrocampisti Luca Castiglia e Daniele Altobelli. A confermarlo è il diesse piemontese Massimo Varini sulle colonne del quotidiano La Stampa: “Abbiamo avuto diversi contatti ma l’accordo di massima è stato raggiunto. Mancano ancora alcune piccole cose fronte Salernitana ma l’affare è in dirittura d’arrivo”.