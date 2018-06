Sagristani recupera tutto e con Peppe Gargiulo fa come Cuomo si trattiene gli spettacoli. Queste sono le ultime “voci” di corridoio nel palazzo comunale di Piazza Matteotti a Sant’Agnello. Ovviamente , come avviene nel caso della politica, i retroscena sono tanti e a volte sconosciuti ai più, quindi si può solo cercare di capire quel che succede da alcuni segnali. Le foto, i post su facebook, gli incontri con le persone, le mezze parole dette e non dette, d’altronde il sindaco Piergiorgio Sagristani in un’intervista a Positanonews tempo fa disse che “le carte si mescolano e rimescolano”, chi fa politica sa bene come si giostrano le situazioni per far quadrare il cerchio.

Ora sotto i riflettori è Giuseppe Gargiulo ( Peppe Boomerang ), ora vicesindaco, dopo che è stato acclarato il “gonfiamento” dei voti ad Attilio Massa e Clara Accardi, che sono comunque membri forti della Giunta. Le incognite erano le deleghe a Gargiulo, voci di corridoio parlavano di pubblica istruzione a Massa e spettacoli all’esterno. Ma perdere due deleghe sarebbe stato troppo per Gargiulo. Sembra che alla fine rimarrà alla pubblica istruzione, mentre gli spettacoli potrebbero essere avocati al sindaco stesso come ha fatto Peppino Cuomo a Sorrento dopo che Mario Gargiulo è stato estromesso dal direttivo. Per poi delegare di fatto a terzi, ma Gargiulo potrebbe avere anche altro, staremo a vedere.

Intanto sembrano finalmente tutti rientrati anche i non eletti e quindi la situazione sembra che si stia avviando a una conclusione con le deleghe unica incognita. La Giunta è stata fatta ma ancora monca di incarichi. Dovevano esserci già ieri o al massimo oggi, potrebbero esserci in fine settimana. Le varie caselle si stanno sistemando piano piano. La presidenza del consiglio a Rocco sembra tramontare per veti incrociati, di certo il suo gruppo mal gradirebbe un ruolo che dovrebbe essere di opposizione e la maggioranza non avrebbe un incarico comunque di rilievo. Gira ancora la Terminiello come nome, ma con minore insistenza. Le carte si stanno ancora rimescolando?