Sagristani la politica con le foto “Peppe Gargiulo vice sindaco, De Martino assessore”

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Il sindaco Piergiorgio Sagristani fa un uso intelligente delle foto. Mentre Positanonews ha colto le “assenze” nella foto dei festeggiamenti , un chiaro segnale di inevitabili malumori perchè, come abbiamo scritto settimane prima del voto, il sindaco stava sponsorizzando, a suon di whatapp, Attilio Massa e Clara Accardi, poi alla fine , anche grazie alla moglie Connie Cafiero che ha anche un peso e una considerazione politica, la Terminiello, facendo un pò “dopare” il voto, ora non possiamo non vedere l’ultima significativa foto.

Questa ultima foto apparsa ieri sul suo profilo facebook sembra parlare chiaramente , Peppe Gargiulo ( Boomerang ) al suo fianco vice sindaco e quotato come successore, senza il voto dopato considerato il vincitore . Maria De Martino, dopo aver condotto ottimamente la presidenza del consiglio, assessore, al fianco della Terminiello, che dovrebbe guidare al suo posto il Consiglio comunale. Dovrebbero esserci anche Clara Accardi, che ha comunque un considerevole peso suo, e Attilio Massa, primo degli eletti.

I Colli non avrebbero più l’assessore con Pippo Coppola, che ha avuto pochissimi voti al centro, ma la Terminiello dovrebbe avere un ruolo. La Presidenza del consiglio alla Terminiello dunque o a un consigliere di opposizione del Movimento Cinque Stelle con Aponte come si vocifera? E gli altri? Ci sono ancora delle assenze..

Occulto sta sempre presente, ma Peppe Coppola 71, Rosa De Martino, Lucia Gargiulo , cosa faranno?

Entrerebbero in consiglio comunale in caso di dimissioni da consigliere degli assessori ? Un modo per rientrare non apprezzato da chi ha comunque preso tanti voti..

Ma chi fa l’assessore e si dimette da consigliere comunale. In caso di contrasto col sindaco starebbe fuori. Se cacciato dalla Giunta non potrebbe ritornare più in consiglio comunale, come è successo a Mario Gargiulo a Sorrento. Sono disposti a rischiare?

O potrebbe essere una mossa per calmare gli animi ? Riunioni fra tutta la lista non sono state ancora fatte, per il momento si vedono solo gli eletti. Come pure nessuna riunione c’è stata con le opposizioni per eventuale presidenza del consiglio.

Di sicuro si aspetterà la settimana prossima per quadrare il cerchio, intanto Sagristani con questa foto ha dimostrato che piano piano il cerchio lo sta sistemando…