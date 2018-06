A.S.L. Salerno-Regione Campania: insediati Commissario Straordinario e Sub Sanitario-Amministrativo – Nob. Cav. Attilio De Lisa,fatto pervenire gli auguri Tramite ufficio competente.

Dal Nob. Cav. Attilio De Lisa designato nel Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili Italiane di cui anche Referente Provinciale e Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci oltre appartenente sia all’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede che a quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani” – Prefettura di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro,Vallo della Lucania e Salerno – Ordine dei Medici di Salerno – Arma dei Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – Guardia Costiera – CISL – CGIL – UIL – UGL – CISAL – FIALS – NURSIND – Cittadinanzattiva.

Il giorno stesso dell’avvenuto insediamento del Commissario Straordinario dottor Mario Iervolino proveniente dall’ Azienda Ospedaliera G.Rummo – Benevento e dei Sub sanitario dottor Vincenzo D’Amato locale Aziendale e amministrativo dottor Germano Perito proveniente dagli Ospedali dei Colli Napoli (al posto dell’ex Direttore Generale Antonio Giordano,Sanitario Maria Vittoria Montemurro e Amministrativo Antonella Tropiano) e quindi il 20 giugno 2018 e con rammarico per motivi di lavoro la sua assenza,dal Nob. Cav. Attilio De Lisa del Comune di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro in qualità di dirigente di ruolo dell’A.S.L. Salerno Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri (Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa,del Back-Office CUP-Ticket e ALPI presso la Direzione Sanitaria all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali) sono arrivati alla Sede Centrale di via Nizza sia il cordiale benvenuto che la stima di chi da sempre esprime Accoglienza, Umanità, Solidarietà, Disponibilità,Pace, Amore, Accompagnamento,Legalità e Trasparenza al rispetto delle disposizioni centrali e delle Linee Guida Nazionali oltre anche in ogni ambito della vita quotidiana.

Sottolineando che il Sottoscritto idoneo anche per mansioni superiori dal 2008 e la competenza locale svolta in un ambito fruttifero sia per l’Azienda che per la Sanità Italiana (non di spreco) dopo partecipazione a corsi formativi obbligatori (svolto anche quello per utilizzare il Protocollo Generale e tolto ingiustamente senza avvertimento-comunicazione locale) richiesti dalla stessa Sede Centrale con consenso del Direttore Sanitario locale + tolta la visibilità con l’avvenuta riorganizzazione del Sito Centrale Aziendale di cui chiesto più volte il reinserimento iniziando dal 24 gennaio 2018 ma fino ad oggi con esito negativo con tutto i solleciti,quindi è in attesa del reinserimento dei dati della competenza di questo ufficio a livello di sito centrale (i dati esistenti dopo i due direttori sanitario-amministrativo locali già da prima facendo riferimento a intestazione e timbro d’Ufficio di cui). Già comunicato di persona agli ex direttore generale Dottor Antonio Giordano,direttore sanitario Dott. ssa Maria Vittoria Montemurro e direttore amministrativo Avv. Antonella Tropiano pienamente d’accordo con il Sottoscritto che si sta violando la Trasparenza e il diritto all’Utenza (per la competenza la stessa cosa a livello locale dopo consenso).

Inoltre ha esposto per iscritto gli auguri di Buon Lavoro sia al Commissario Straordinario che ai due Sub Sanitario e amministrativo compreso Direzioni Generale,Sanitaria e Amministrativa che conoscono bene da tempo sia la posizione di questo ufficio dell’Ospedale Immacolata di Sapri che tutte le difficoltà incontrate (create e volute da terzi) a livello locale in modo scorretto,ma allo stesso tempo continua ad andare avanti al rispetto delle disposizioni centrali e delle Linee Guida Nazionali.

Infine gli auguri anche sia al Commissario Straordinario dell’Ospedali dei Colli Napoli ed ex Direttore Generale dell’A.S.L. Salerno Dottor Antonio Giordano insieme ai Sub sanitario Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro e amministrativo avv. Antonella Tropiano.

Con gioia di buon cattolico cristiano praticante la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.