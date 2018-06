Rudy Zerbi dopo “Amici” si concede una vacanza in Costiera Amalfitana

Rudy Zerbi, produttore discografico nonché professore di canto della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, è stato pizzicato in vacanza in Costiera Amalfitana.

Questa mattina Rudy è stato beccato prima a Vietri sul Mare in una cartolibreria, poi proprio ad Amalfi. A Vietri Rudy ha acquistato il giornale e non ha perso tempo per realizzare una storia su Instagram riguardo un giocattolo venuto proprio all’interno del negozio.