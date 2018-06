Meta , Sorrento. Sulla vicenda Costa Concordia e le accuse fatte al Comandante Schettino interviene la figlia Rossella Schettino

Ho tradotto il documento ritrovato nello studio di mio padre.

E nel leggerlo trovo una sintesi di elementi, atti processuali e testimonianze rese in aula di tribunale che chiariscono come la vicenda dell’ “abbandono nave” così come è stata descritta e raccontata non corrisponde al vero.

