Rosalba Lo Bascio shock nel salernitano per la morte della 22enne per un intervento allo stomaco . Originaria di Mercato San Severino, ma residente a Sala Consilina. La giovane è deceduta presso il nosocomio Fucito di Curteri, dove la scorsa settimana era stata portata per un intervento di riduzione dello stomaco. Un’operazione che in un primo momento sembrava riuscita perfettamente, con il decorso che procedeva senza alcun problema, se non che, nei giorni successivi, le cose non sono andate come previsto. Le prime avvisaglie della tragedia che stava per consumarsi, nella serata di giovedì, quando la ragazza si è sentita male, venendo nuovamente trasferita all’ospedale di Mercato San Severino. Il personale medico del Fucito l’ha sottoposta ad un ulteriore intervento. Ore di angoscia, paura e speranza per i familiari, ma per lei non c’è stato niente da fare. Rosaria è spirata

nella mattinata di ieri in sala rianimazione, lasciando un vuoto incolmabile in chi la conosceva e le voleva bene, ma soprattutto numerosi interrogativi cui ora saranno forze dell’ordine e magistratura a dare risposte. I suoi cari (i genitori e la sorella Paola), sconvolti dall’accaduto, hanno voluto vederci chiaro, sporgendo denuncia ai carabinieri. La cartella

clinica della studentessa è stata sequestrata, come la salma, sulla quale verrà eseguito l’esame autoptico volto a far luce, in particolare, sugli effetti del primo intervento e su cosa possa essere andato storto durante il decorso post- operatorio. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo, in attesa di accertare eventuali responsabilità da parte di chi l’ha avuta in cura e assistita. Ma al di là dell’esito delle indagini, la tragedia ha generato stupore e rabbia nel Vallo di Diano, dove la giovane abitava con i suoi, e soprattutto tra i tanti amici che non si capacitano della morte di Rosaria. Gli stessi che hanno riversato il proprio dolore sui social network, con commossi messaggi di addio sulla

pagina social della 22enne. L’hanno ricordata come una ragazza «sempre allegra, gentile e disponibile », “colpevole” solo di aver provato a cambiare vita. «Non ci sono parole, piango solo a pensarti – scrive un’amica – Sono venuta a casa tua ma si vedeva che non stavi bene». Un’altra ragazza esprime rammarico per «una società che ti vuole perfetta altrimenti sei fuori. Ti ricorderò nei nostri mille litigi da piccole per poi tornare a giocare insieme. Non doveva andare così, avrei voluto vederti finalmente felice».

