Roma. La Pigna. Gelsomina Rasetta presentata da Ala Marinetti.

Articolo di Maurizio Vitiello – Gelsomina Rasetta presentata da Ala Marinetti a “La Pigna” di Roma.

A Roma, presso la prestigiosa galleria d’Arte “La Pigna” in via della Pigna, palazzo Massei Marescotti, il 13 i giugno 2018, alle ore 17,30, sarà inaugurata la mostra della pittrice Gelsomina Rasetta dal titolo “Tempo per la coscienza”.

Gelsomina Rasetta, artista abruzzese, nota per il suo ricco “curriculum”, per la sua feconda ricerca documentata in cataloghi, libri d’arte, note giornalistiche etc. esporrà una serie di opere elaborate nell’ultimo decennio, facenti capo a cicli diversi tra cui “Pieghe del tempo”,” L donna umiliata”, “Volo degli angeli”,”Alla luce di un possibile”,”E mio è il corpo” del 2018.

Dopo la mostra del 2017 presso la casa natale di Gabriele D’Annunzio, in questa esposizione la Rasetta integra ulteriormente la tematica del femminile attraverso espressioni positive e gesti liberatori, che si manifestano decisamente nell’ultimo ciclo: mio è il corpo.

La mostra curata da Carla D’Aurelio, critico che segue, da decenni, il percorso di ricerca di Gelsomina Rasetta, sarà presentata da un nome importante: Ala Marinetti, figlia del grande futurista.

La mostra resterà aperta fino al 23 giugno 2018.

Da seguire.

Maurizio Vitiello