Il Ristorante Tasso di Sorrento ha vinto il premio per i migliori 70 Ristoranti e Pizzeria nel mondo.

“Siamo tra i 70 migliori Ristoranti e Pizzerie nel mondo e non potremmo essere più felici. Ed è anche grazie a voi!

Qui il nostro chef Giovanni Blucher e il nostro Franco Apreda, uno dei due titolari del Ristorante Tasso, durante la premiazione di oggi a Roma il “70 Best Restaurants with Pizzeria in the World””

Nella prestigiosa Terrazza degli Aranci – Ristorante La Pergola – dello Chef Stellato Heinz Beck, si è tenuto il 28 giugno la prima edizione del Premio Italian Style: i 70 Migliori Ristoranti con Pizzeria al Mondo – “70 Best Restaurants with Pizzeria in the World”, un progetto ideato e curato da Ristorazione Italiana Magazine, il più importante network per i professionisti del settore.

L’iniziativa originale premia i ristoratori nel mondo che promuovono l’insieme della gastronomia italiana: cucina e pizza. Un binomio vincente che, Ristorazione Italiana Magazine, per la prima volta in assoluto celebra con un esclusivo premio internazionale.

L’obiettivo del progetto è mettere in risalto il lavoro costante e appassionato di tutti quei ristoratori che si impegnano per far conoscere la Cucina Italiana con i suoi piatti tipici e la Pizza, il piatto più amato, così come le eccellenze dell’Enogastronomia Made in Italy.

Dopo le guide e le iniziative dedicate ai ristoranti e alle pizzerie, nettamente distinti, è tempo di colmare questa lacuna e promuovere questo binomio vincente. I ristoranti con pizzeria rappresentano la metà degli esercizi nell’ambito della ristorazione classica.

La Redazione di Ristorazione Italiana Magazine, assieme allo speciale in inglese Italian Style, con un lavoro durato oltre due anni e avvalendosi della collaborazione delle migliori riviste di Food Italiano all’estero, esperti del settore, giornalisti di enogastronomia, food blogger e con il contributo di alcuni uffici dell’Agenzia ICE all’estero, ha selezionato i 70 migliori Ristoranti con Pizzeria provenienti da 34 paesi al mondo.

Da New York a Tokyo, da Dubai a Oslo e naturalmente dall’Italia, i locali selezionati saranno i protagonisti assoluti della serata di gala, presentata dal noto conduttore e presentatore Fabrizio Nonis, nell’esclusiva cornice della Terrazza degli Aranci – Ristorante La Pergola a Roma. Accompagnati dalle prelibatezze create dallo Chef Tre Stelle Michelin Heinz Beck, i ristoratori riceveranno l’esclusivo premio “70 Best Restaurants with Pizzeria in the World” e saranno presenti con la storia e le peculiarità dei loro locali nella prestigiosa guida dedicata.