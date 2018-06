Ristorante Pizzeria Da Stelluccia Sant’Agnello  quando la classe non è solo il piatto gourmet

Sant’Agnello Ristorante Stelluccia , ma anche il piatto stile cucina di casa.

Oramai riconosciuta anche da Roberto Giannotti il gioielliere che ha arredato anche l’albero di Natale a Sorrento.

Ristorante Stelluccia situato nella caratteristica zona collinare di Sant’agnello, facilmente raggiungibile con l’auto, nel cuore collinare e contadino della Penisola Sorrentina, fra Piano di Sorrento e Massa Lubrense , è un ristorante confortevole è accogliente, dove lo staff vi accoglie con gentilezza simpatia e premura. “Dopo aver mangiato in tutti i migliori ristoranti della Campania, io e la mia compagna Lina abbiamo riscoperto il gusto di mangiare bene in modo semplice il tutto condito da una spiccata simpatia della sig. Lucia e del suo staff.”, questo è uno dei commenti su questo locale. Lucia , poi, la “signora” della pizza dei Colli, non si ferma con il suo staff al piatto sovrano della cucina napoletana, ma riscopre sapori, saperi e gusti del territorio, qui potete assaggiare la “Minestra maritata”, scialatielli ai funghi porcini e altro ancora di cui abbiamo parlato nella sezione Enogastronauta dove andranno tutti gli articoli riguardanti l’enogastronomia