Riceviamo e pubblichiamo. Molto rumore per nulla (…. 50 euro!)

Molto rumore per nulla (….. 50 euro!)

di Giuseppe Civale

Mi si dia atto che la notizia sul furto della coppia tedesca a danno dell’operaio napoletano ha provocato un’eco ed un interesse di proporzioni non adeguati alla portata dell’evento in sé.

Perfino il giornale “Repubblica”, solitamente attento a cose più serie, si è preoccupato di evidenziare l’evento. Il medesimo interesse l’avrei auspicato per la notizia sul mancato ricovero all’ospedale Cardarelli della sfortunata signora per mancanza di posti. Se si fosse infatti trattato di coppie non tedesche, credo che nessuno ne avrebbe parlato.

Ma passiamo ai fatti! Dal dopoguerra in poi la Germania ha naturalizzato circa 12 milioni di stranieri, tra cui 6 milioni di Turchi, seguono Italiani, Spagnoli, Polacchi ecc., tutti in possesso di regolare passaporto tedesco. Per esperienza mi sento di affermare che il furto di portafogli non rientra fisiologicamente nella tipologia caratteriale della popolazione che si intende criticare. Si tratta in effetti di un Paese che preferisce impegnarsi a mantenere il tasso di disoccupazione al 5% , a tenere elevata la produttività e ad assicurare ogni anno invidiabili eccessi di bilancio. Detto questo, attendiamo quindi di conoscere prima in che misura la coppia tedesca è autenticamente “tedesca”. Mi sia lecito inoltre richiamare l’attenzione del cortese lettore e della gentile lettrice sull’eventualità che i giornali dovessero mettersi in testa di pubblicare il numero di furti, anche di auto, che i turisti subiscono ogni giorno in Italia. Non basterebbe un’enciclopedia!

Allora come si spiega un tale spirito di rivalsa che ha stimolato un interesse così poco naturale per un evento che avviene quasi a cadenza quotidiana? Un malcelato complesso di inferiorità?! Non so! Forse varrebbe la pena di tentare qualche riflessione nel merito!

Giuseppe Civale