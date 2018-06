Riapre l’ufficio postale di Furore, chiuso dallo scorso 9 gennaio

A seguito al furto della cassaforte avvenuto lo scorso 9 gennaio, l’ufficio postale di Furore venne chiuso per consentire lavori finalizzati al miglioramento del servizio. La chiusura ha determinato, ovviamente, un disagio notevole per cittadini ed anche per i turisti. Finalmente l’ufficio è stato riaperto, anche se a giorni alterni. Certo… sempre meglio che niente. Si spera, comunque, che presto si riesca a garantire un’apertura giornaliera che possa venire incontro alle esigenze di tutti.