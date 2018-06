Revocato il divieto di balneazione a Conca dei Marini

Conca dei Marini. Il sindaco Gaetano Frate, con ordinanza del 15 giugno, ha revocato il divieto di balneazione emanato lo scorso 5 giugno come conseguenza della rottura delle pompe di sollevamento dei liquami in località Marina di Conca, per cui lo sversamento dei liquami del troppo pieno dell’impianto avveniva direttamente in mare con inevitabili ripercussioni negative di ordine igienico-sanitario. Il provvedimento di revoca è stato emesso a seguito della riparazione dell’impianto e considerata l’ultima informativa pervenuta dall’Arpac relativa ai parametri del campionamento delle acque di balneazione eseguito lo scorso 13 giugno che risultano conformi ai limiti stabiliti dalla legge.