Relax in barca a Capri per l’attrice Anna Safroncik

L’attrice Anna Safroncik si gode il mare di Capri con una gita in barca. La 37enne attrice di origini ucraine, famosa per essere interprete di molti film e serie tv italiane, tra cui la nota fiction di “Le tre rose di Eva” su Canale 5, ha pubblicato diverse foto su Instagram in cui si ritrae bella, rilassata e solare a bordo di una barca, mentre gira intorno all’Isola azzurra, pubblicando anche video del mare cristallino sulle storie del Social Network.

L’attrice nata a Kiev e naturalizzata italiana, si sta dando al relax dopo la conclusione de Le Tre Rose di Eva 4, dopo aver comunicato ai fan attraverso Instagram che non ci sarà più un seguito alla serie di successo, girata con Roberto Farnesi. In attesa di una nuova ribalta, la Safroncik si rilassa tra gli agi dell’isola dei Faraglioni.