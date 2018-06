Il re degli chef televisivi é a Vico Equense

È stato avvistato ieri al Bikini di Vico Equense Gordon Ramsay il re degli chef televisivi, celebre chef scozzese, protagonista tra l’altro di Hell’s Kitchen, Masterchef, Masterchef Junior e di tanti numerose pubblicazioni legate alla cucina e alle imprese gastronomiche, inevitabile l’attenzione intorno alla figura di uno dei professionisti della cucina nonché personaggio televisivo tra i più gettonati al mondo. É qui per un format sulla nostra cucina e sulle eccellenze enogastromiche italiane.

Nel suo arrivo al complesso turistico non sono mancati gli scatti con i fan, Ramsay si è con piacere fatto fermare dai fan per il classico selfie da Instagram, a dispetto del suo brutto carattere che, probabilmente viene riservato solo ai cattivi cuochi e alle cucine non tenute in ordine.