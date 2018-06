Re David (Fiom), Pomigliano è un simbolo Azienda ha chiuso altrove nel Sud, ma qui avrebbe creato un caso

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 1 GIU – ”Fca in questi anni ha chiuso stabilimenti del sud, come Termini Imerese e l’Iribus di Avellino, ma non ha potuto chiudere la fabbrica di Pomigliano perché era diventata un simbolo, e avrebbe creato un caso politico e sociale”. Così Francesca Re David, segretario generale della Fiom, nel corso del ‘workers day’ a Pomigliano d’Arco, sottolineando che ”Pomigliano è diventata un simbolo perchè da qui ha avuto inizio la rottura sindacale con la Fiom, da qui si è cacciata la Fiom dal gruppo, e con Pomigliano ha avuto inizio l’uscita della Fiat dal contratto nazionale e dello spostamento in America”. ”Ci troviamo di fronte all’unica azienda automobilistica del settore in Italia – ha proseguito – che diventa una multinazionale e che se ne va con la testa altrove. Se Fca avesse chiuso Pomigliano, ci sarebbe stato un caso politico e sociale”.

