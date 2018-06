Ravello. Venerdì 8 giugno la galleria resterà chiusa per cinque ore a causa di lavori

Venerdì 8 giugno da mezzanotte alle cinque del mattino resterà chiusa al traffico la galleria di Ravello situata lungo la Sp 1 al Km 0.00 per consentire la realizzazione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria all’impianto elettrico disposti dalla Provincia di Salerno. Infatti da quasi un mese all’interno della galleria risultano funzionanti solo una decina di lampadine in un tratto di 150 metri, generando una situazione di pericolo. Nella fascia oraria interessata dai lavori vigerà il divieto di circolazione in entrambe le direzioni per tutti i veicoli. Sarà, invece, consentito il passaggio pedonale ad intervalli non superiori ai 15 minuti sotto il controllo della Polizia Municipale. In caso di necessità il traffico veicolare può passare da via della Marra per via Boccaccio attraverso l’area pedonale di Piazza Duomo.