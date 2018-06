A Ravello sposa a dorso di un mulo per le viuzze del paese

Ravello è uno dei luoghi più gettonati della costiera amalfitana per la celebrazione dei matrimoni, grazie ai suoi scorci mozzafiato che incorniciano in maniera superba le scene del coronamento di un amore. E proprio nel Duomo di Ravello giovedì scorso è stato celebrato un matrimonio destinato a restare nella storia del paese per la sua particolarità ed unicità. La sposa, un’americana, uscita dalla chiesa è salita in dorso ad un mulo che l’ha portata a Villa Cimbrone dove era stato organizzato il party. A condurre il mulo con le redini c’era il suo fresco sposo. Suggestiva l’immagine della sposa vestita con un bellissimo e vaporoso abito bianco e del suo neomarito in completo elegante che giravano per le stradine ravellesi con un animale molto utilizzato in queste zone per il trasporto di merci e di materiale di lavoro, ma che questa volta – bardato con fiocchi di lana rossa e ciondoli di ottone, tipici della tradizione, e con una coroncina di fiori bianchi – portava un carico molto più dolce e leggiadro, quello di una storia d’amore tra un uomo e una donna che hanno deciso di pronunciare il loro “sì” nello scenario della costiera amalfitana. Non resta che augurare tantissima felicità ai neosposini.

Foto di Emiliano Amato