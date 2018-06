Ravello, shock all’ospedale Costa d’Amalfi: il radiologo di Cava de Tirreni Angelo Epifanio stroncato da un malore

Dramma all’ospedale Costa d’Amalfi. Nel presidio di Castiglione di Ravello intorno alle 16 è stato rinvenuto un cadavere di un tecnico di radiologia, da parte del personale di guardia. L’uomo è Angelo Epifanio, 55enne originario di Cava de’ Tirreni, che secondo prime verifiche, avrebbe presumibilmente accusato un malore e battuto la testa nei locali del bagno.

I carabinieri della locale stazione arrivati sul posto hanno subito informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno. Questo episodio drammatico ha portato sconforto nei colleghi di turno, che non potevano evitare la fatale tragedia per quell’uomo che era apprezzato per doti umane e professionali. Ora sono in corso le indagini per stabilire le cause del decesso e la direzione generale del Ruggi d’Aragona di Salerno è stata avvertita di quanto accaduto nella sede distaccata del Costa d’Amalfi.

Aggiornamenti. A quanto pare è stato un malore ad aver fatto perdere la vita al tecnico radiologo che lavorava nel presidio sanitario della Costiera amalfitana, prima di essere finito contro il bordo del bagno. Nessuna ferita, ma solo il malore che verrà accertato . Non c’è stato nulla da fare per lui. Toccherà alla magistratura a decidere sul da farsi.