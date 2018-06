Ravello, scontro sul divieto dei fuochi d’artificio. Rinascita Ravellese: fake news dell’opposizione

Il dibattito politico a Ravello è sempre vivace ed a colpi di post su Facebook. Il gruppo di minoranza Insieme per Ravello, nei giorni scorsi ha preso in esame il recente provvedimento adottato dall’amministrazione della Città della Musica sul divieto di sparare i fuochi di artificio, affermando “che tutto era normato da leggi, regolamenti nonché da ordinanze” dell’amministrazione di Paolo Vuilleumier.

Fresca di oggi è la replica sui social di Rinascita Ravellese, che risponde all’opposizione in merito all’ordinanza citata nel post (sopra), accusandola di aver strumentalizzato un’ordinanza che regolava l’abbruciatura delle sterpaglie e delle attività rumorose:

In riferimento all’ennesima bugia o, se si preferisce, alla FAKE NEWS apparsa il giorno 22 giugno u.s. sulla pagina social di riferimento del gruppo di opposizione “insieme per Ravello”, non si può non stigmatizzare il comportamento di chi non sa leggere, non sa scrivere e soprattutto non dice mai la verità!

L’ordinanza richiamata, con la quale la passata amministrazione avrebbe fatto una crociata contro lo sparo dei fuochi, non riguarda altro che la disciplina dell’emissioni di fumi dovuta alla bruciatura delle sterpaglie e quella della produzione di attività rumorose ( consentite solo con un limite temporale dalle 10 alle 12 del mattino! ).