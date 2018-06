Ravello, i nuovi orari del trasporto pubblico estivo

Torna la navetta estiva a Ravello, che sarà attiva da domenica 1 luglio, fino al 15 settembre. Il servizio di trasporto pubblico servirà a collegare le frazioni interne, da Gradillo a Sanbuco, passando per Torello, San Cosma e le fermate previste a Largo Boccaccio e sul Monte Brusara: il collegamenti ci saranno ogni ora a partire dalle 8.00 e fino alle 18.55. La fruibilità sarà gratuita per gli over 65 e gli under 10. Qui le info e gli orari: