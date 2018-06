La galleria della strada provinciale Sp1 ritorna finalmente ad essere illuminata. Dopo due giorni di lavoro e grazie all’azione del Comune di Ravello e del sindaco Salvatore Di Martino, l’amministrazione ravellese è riuscita ad ottenere l’intervento della Provincia di Salerno, che ha provveduto alla sostituzione dei vecchi apparati, non più funzionanti. La notizia è stata data direttamente dalla fanpage di Facebook, Rinascita Ravellese, che ha replicato alle segnalazioni e le denunce del gruppo di minoranza “Insieme per Ravello”, che attraverso manifesti e social sta facendo sentire la voce su diverse questioni: l’ultima in ordine di arrivo ha per oggetto l’ammodernamento del plesso scolastico di via Roma e la questione edilizia scolastica, che ha interessato anche il campo da tennis di via Wagner. Ecco il botta e risposta dalle rispettive bacheche dei gruppi politici: