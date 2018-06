Ravello pigne in testa un bambino di Agerola , corsa in ospedale

Ravello , Costiera amalfitana colpito in testa da una pigna, ferito un bimbo di 5 anni di Agerola. Una domenica tranquilla poteva trasformarsi in una tragedia, ma per fortuna c’è stata solo tanta paura.

Mentre si trovava con la famiglia in Piazza Vescovado si stacca una pigna da un albero e viene colpito al capo. Per fortuna solo una ecchimosi riscontrata all’ospedale Costa d’ Amalfi .