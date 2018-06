Le telecamere di Sky Arte tornano a Ravello per fare visita a Villa Rufolo. Questa volta il direttore dello splendido complesso museale, Secondo Amalfitano, ritrova un amico storico, il comico spezino Dario Vergassola quale presentatore del format Sei in un paese meraviglioso. La solida amicizia infatti è nacque tra l’allora sindaco di Ravello e l’artista satirico, dopo le dirette da Ravello di Quelli che il calcio, il programma domenicale di Rai 2 in cui i due hanno condiviso battaglie storiche per la difesa dell’ambiente: nelle loro attenzioni c’erano infatti le rispettive terre d’origine: la Costiera Amalfitana e le Cinque Terre.

La promozione di Villa Rufolo continua a tappe forzate, stavolta con il programma del canale tematico di Sky che mette in risalto le bellezze patrimonio dell’Unesco raggiungibili dalle nostre autostrade: nel format diretto dall’ottimo Roberto Pisoni, le meraviglie del Bel Paese sono raccontate da Vergassola e la bella Roberta Morise. Quest’anno Villa Rufolo ha aperto più volte le porte alle troupe televisive, come quelle della troupe Rai e del programma Voyager, condotto da Roberto Giacobbo.