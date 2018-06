Ravello, incidente nei pressi di Castiglione: traffico in tilt sull’Amalfitana

Incidente pochi minuti fa a Ravello. Per la precisione nella frazione di Castiglione, due motocicli si sono scontrati frontalmente: i conducenti dei mezzi sono stati portati prontamente dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Costa d’Amalfi.

Ancora da accertare le cause che hanno portato allo scontro frontale. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine: il traffico è andato in tilt per diversi minuti, ora la situazione pare essersi regolarizzata. I conducenti non dovrebbero aver riportato gravi danni fisici.