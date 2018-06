Ravello. Giovedì 7 giugno interruzione energia elettrica

L’Enel comunica che giovedì 7 giugno, dalle 9,30 alle 16,30, verrà interrotta la fornitura di energia elettrica in alcune zone del Comune di Ravello per lavori di manutenzione degli impianti. Le vie interessate sono:

Via Sambuco sn, da 16 a 18, da 22 a 24, da 32 a 36, da 17 a 21, da 25 a 27, 31, 37

Durante lo svolgimento dei lavori potrebbe momentaneamente ritornare l’energia, tuttavia si raccomanda gli utenti di non utilizzare gli ascensori e/o prendere altri rischi. Per informazioni sui disservizi si può inviare un SMS al numero 3202041500, riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’App gratuita per smartphone “Guasti Enel”. Per segnalare eventuali guasti il numero da chiamare è l’ 803500.

Si ricorda che l’interruzione interessa soltanto i clienti alimentati a bassa tensione.