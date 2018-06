Ravello Domenico De Masi e le 183mila euro ricevute dal Movimento Cinque Stelle. Ecco perchè

Ravello in Costiera amalfitana tiene sempre banco. Non solo con gli scontri fra Fondazione Ravello e il direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano, dove Positanonews si è trovato in mezzo tipo terreno neutrale, la Svizzera della situazione, e lo storico scontro di Salvatore Di Martino che chiede alla Fondazione , sostenuta dalla Regione Campania, la centralità del Comune. Alla ribalta nazionale anche l’ex Presidente della Fondazione Ravello Domenico De Masi. De Masi, uno dei sociologi più noti a livello nazionale, è passato dalle sponde del PD a quelle del Movimento fondato da Peppe Grillo , sia come sia ora al Governo con Di Maio quindi il Movimento Cinque Stelle è sotto i riflettori ed il sociologo di Napoli ha spiegato a Next quotidiano cosa è successo sulle 183 mila euro ricevute dal M5S

Ieri abbiamo parlato dei 183mila euro che Domenico De Masi, sociologo del lavoro e alfiere del lavorare gratis, ha ricevuto come compenso dal MoVimento 5 Stelle per le tre ricerche che ha condotto per conto dei grillini, da una delle quali ha tirato fuori anche un libro. Tutto parte dal bilancio del M5S, che alla voce “spese per studio e ricerca” corrisponde la cifra di 183mila 643 euro riguardante, “in modo particolare, due distinte ricerche-studio rispettivamente sull’evoluzione del turismo e della cultura nel prossimo futuro” commissionate a De Masi e alla sua squadra di ricercatori. La voce comprende anche “altre attività di approfondimento commissionate attraverso due distinti sondaggi ad Ipsos su tematiche ed iniziative legislativo-parlamentari”. De Masi aveva contribuito anche al bilancio 2016 per la ricerca Lavoro 2025: il compenso incassato da De Masi è illustrato nel dettaglio nel rendiconto di esercizio del gruppo dei deputati del MoVimento 5 Stelle. La ricerca è costata complessivamente 52.655 euro. Subito dopo è uscito il libro di De Masi.