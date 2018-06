A Ravello cresce l’allarme per i furti di ciclomotori

Ravello. Nella giornata di ieri si è registrato il furto di un ciclomotore che era stato parcheggiato la mattina verso le 7.30 nella zona riservata alla sosta gratuita di Via Boccaccio, all’altezza del distributore di benzina. Il proprietario del mezzo verso mezzogiorno, dopo aver finito il turno di lavoro in un ristorante, ha avuto un’amara sorpresa quando si è reso conto che il ciclomotore era scomparso. Immediatamente ha sporto denuncia ai Carabinieri che stanno visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona. Questa mattina, nella stessa area di sosta, si è verificato un nuovo tentativo di furto di un motociclo ai danni di una donna di Tramonti che raggiunge Ravello ogni giorno per svolgere il suo lavoro in un albergo. Questa volta, però, i ladri non sono riusciti nel loro intento non riuscendo a mettere in moto il mezzo. La proprietaria, quando ha fatto ritorno da lavoro, si è resa conto di quanto era accaduto poiché ha trovato una vite inserita nel cilindro d’accensione. Lascia sconcertati il fatto che in soli due giorni, nello stesso punto, si siano verificati due atti criminosi e, soprattutto, fa riflettere il fatto che le azioni illegali siano state poste in essere in pieno giorno senza che nessuno si accorgesse di nulla.