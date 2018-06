Ravello, i carabinieri sventano un tentativo di furto di scooter. Ennesimo episodio in Costiera Amalfitana

Ladri di motorini hanno preso d’assalto la Costiera Amalfitana. Quest’oggi c’è stato un tentativo di furto a Ravello, ma i tre ladri stati bloccati dai carabinieri a Corbara, dopo un lungo inseguimento dei carabinieri. I tre giovani stavano operando in tranquillità, quando è giunta la volante dell’Arma della comando compagnia di Amalfi, su segnalazione del 112.

I ladri si sono dati alla fuga su un unico ciclomotore all’udire dei lampeggianti dei Carabinieri, oltrepassando il Valico di Chiunzi e dirigersi verso l’Agro Nocerino, ma la loro corsa si è conclusa a Corbara, dove poi è sopraggiunta anche un’altra volante della compagnia di Nocera, entrata nell’operazione su sollecitazione della centrale operativa: i tre sono stati tradotti negli uffici amalfitani delle forze dell’ordine in stato di fermo, in attesa delle determinazioni della procura di Salerno.

Un’altra brillante operazione del capitano Roberto Martina, che in tempi recenti è stato chiamato agli straordinari per i tanti episodi avvenuti nell’arco degli ultimi giorni in Costa d’Amalfi, dove il più recente è culminato con l’arresto di un giovane di Scafati, accusato di aver rubato due scooter.