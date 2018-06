Ravello, 57enne colto da un aneurisma dell’aorta: salvato al Costa d’Amalfi

Ancora una volta il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello si rivela decisivo per la salvezza di un ammalato. Questa volta si tratta di un 57enne del luogo che è stato portato dall’ambulanza questo pomeriggio poiché asseriva di avere dei forti dolori al petto. All’ospedale è stato sottoposto ad esami clinici di rito e qui la diagnosi: si trattava di aneurisma dell’aorta.

L’uomo è stato portato celermente al porto di Maiori per poi essere trasferito tramite eliambulanza all’ospedale Ruggi e San Giovanni di Dio di Salerno, dove ora è ricoverato nel reparto di cardiologia. Probabile che debba essere sottoposto ad intervento chirurgico.

Ancora una volta risulta decisivo il presidio ospedaliero di Castiglione il quale ha vissuto negli ultimi anni diverse vicissitudini. Soltanto nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia di un uomo che ha subito un malore a Positano, zona Montepertuso, il quale è stato soccorso proprio dall’ambulanza dell’ospedale di Castiglione di Ravello, in quanto quella di Positano era occupata: una soluzione che spesso risulta decisiva in casi del genere. In Costiera Amalfitana, d’altronde si portano a termine decine e decine di interventi del 118 e, vista anche la posizione, l’ospedale Costa d’Amalfi risulta assolutamente necessario.