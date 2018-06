I RAGAZZI DI POSITANO SI AFFERMANO NELLA FASE PROVINCIALE DI “SPORT IN COMUNE”

Grande soddisfazione per i nostri ragazzi, annate 2006-07-08, che hanno ottenuto eccezionale successo alla fase provinciale di “Sport in Comune”, manifestazione promossa dal CONI e patrocinata dalla Città di Baronissi e dalla . Gli alunni di anni 10, 11 e 12 dell’Istituto Comprensivo Lucantonio Porzio di Positano, accompagnati dal consigliere delegato Antonino Di Leva, hanno conquistato il primo posto nelle bocce, nell’atletica e nel percorso motorio. Complimenti a questi strepitosi ragazzi che portano in alto il nome della nostra città in ambito sportivo.