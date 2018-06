Per i ragazzi di Agerola un servizio di trasporto fino alla spiaggia di Amalfi

Chiuse le scuole, per i ragazzi inizia il periodo di vacanza. Nei giorni caldi cosa c’è di meglio di una giornata al mare? E’ per questo che ad Agerola è stato istituito un servizio di trasporto per raggiungere la spiaggia di Amalfi. Il servizio, messo a disposizione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Mascolo, è riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo e va a coprire tre periodi: dal 21 giugno al 5 luglio; dal 6 luglio al 20 luglio e dal 21 luglio al 4 agosto. Il costo del ticket per i ragazzi è di 2 euro, di 5 euro per gli accompagnatori. I moduli per aderire all’iniziativa sono disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Agerola e possono essere ritirati al lunedì al venerdì.

Per chi desidera maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito www.comune.agerola.na.it