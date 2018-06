Un orgoglio per tutti noi . Una storia che, solo brevemente, vogliamo raccontare. Di chi parliamo?

Raffaele Cinque, dall’Hotel S.Pietro di Positano a General Manager di una delle navi più lussuose che solcano i mari del mondo.

Raffaele Cinque è partito dalla nostra Positano con un bagaglio immenso, proveniva dal prestigioso Istituto Alberghiero De Gennaro di Vico Equense ed ha cominciato a lavorare nelle più rinomate strutture di Positano tra cui “Il San Pietro”, all’epoca di Salvatore Attanasio, ed è stato per lui trampolino di lancio per le sue esperienze internazionali.

All’epoca si lavorava duro, quando Raffaele decise di partecipare ad un concorso a Parigi Salvatore Attanasio gli concesse di andare solo per il colloquio. Gli organizzò un areo che lo portava a Parigi in tempo per il colloquio e uno per riportarlo subito indietro in giornata, e lo fece a sue spese! Altri tempi

Su cinquanta partecipanti , tutti francesi, chi fu scelto? The winner is.. Raffaele Cinque da Positano, perla della Costiera amalfitana. E da li la sua carriera di general manager di altre strutture di lusso, poi il suo destino si incrocia col mare e con le navi crociere, fino ad arrivare alla migliore degli Stati Uniti d’ America, da Miami per il mondo . Grande eleganza e lusso con un’impronta italiana, quella Fincantieri che pure è un nostro orgoglio.

Su questa nave c’è tutto ed il meglio di tutto, dal ristorante italiano a quello orientale, centro benessere, palestra, biblioteca, eleganza ed arte. Infatti è una delle più apprezzate al mondo, con clientela di grande spessore e qualità “high level”, insomma. L’alto livello al quale ha sempre puntato Raffaele che rappresenta non solo una delle nostre eccellenze, ma una delle eccellenze d’ Italia.

Ieri la M/S Riviera era in rada ad Amalfi e Raffaele ci ha concesso di farci un giro e abbiamo apprezzato un’organizzazione straordinaria, personale di 50 paesi, massima satisfaction.

Il “goal” dell’azienda è il cibo, il servizio e le “destinations”. Insomma località fra le più belle del mondo, fantastica l’Asia, ma fra le perle sicuramente la Costiera amalfitana.

Buon viaggio Raffaele , siamo tutti orgogliosi di te.