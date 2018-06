Questa sera un incontro pubblico per discutere del problema della sanità in penisola sorrentina

Quello della sanità in penisola sorrentina è un problema in continua crescita che crea notevoli disagi in un settore di vitale importanza. Nelle strutture ospedaliere è oramai cronica la mancanza di personale medico e paramedico con conseguente slittamento di interventi chirurgiche e visite specialistiche. Le strutture ospedaliere di Sorrento e Vico Equense, inoltre, sono in condizioni di degrado a causa della mancata manutenzione ordinaria. L’allarme è stato lanciato dalla sezione della penisola sorrentina del Tribunale per i Diritti del Malato a seguito della quale il direttore generale dell’Asl Na 3, Antonietta Costantini, ha assicurato che sono previsti degli interventi di ristrutturazione dei nosocomi nonché l’arrivo di nuovo personale. Ma, per il momento, la situazione resta invariata. Il Tribunale per i Diritti del Malato, infatti, chiarisce che si tratta di “una situazione dinanzi alla quale risulta veramente impossibile fare tutela perché anche gli interlocutori, quelli che dovrebbero dare spiegazioni e darsi da fare, balbettano cose nebulose, poco chiare, volutamente mistificatorie, tirate fuori a proprio uso e consumo. Una situazione che non è più solo allarmante, ma vergognosa. E temiamo che lo diventerà sempre di più ora che i responsabili di questo sfascio, possono agitare il vessillo dell’ospedale unico finanziato. Quanto tempo ci vorrà per fare progetti esecutivi, appalti, completamento delle opere, comprare attrezzature? E quanta gente morirà a causa di un’assistenza precaria in attesa dell’ospedale unico?”. Proprio su questi temi così delicati e spinosi il Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanza Attiva ha indetto per questa sera (giovedì 17 giugno) alle ore 18 una conferenza stampa che si terrà nella sala Consiliare del Comune di Sorrento. “Vogliamo far sapere a tutti i cittadini della penisola sorrentina – sottolinea Giuseppe Staiano dell’associazione che tutela i malati – a quelli della costiera amalfitana e alle migliaia e migliaia di ospiti di questo territorio, che la loro vita vale poco o niente perché il cittadino con i suoi bisogni è lo zimbello del pubblico potere, è alla mercé delle scelte politiche nazionali e regionali, dell’esiguità dei finanziamenti stanziati, delle beghe interne, degli interessi personali. E proprio perché è lampante il disinteresse pubblico che veramente sta negando il sacrosanto diritto alla salute costituzionalmente garantito, che invitiamo a questa pubblica denuncia, oltre ai giornalisti, anche i sindaci dei Comuni, i politici regionali e quanti hanno a cuore la salute dei cittadini”.