Protocollo per i Giovani tra Comune ed Università

Firmato l’accordo per realizzazione di attività di ricerca, formazione, iniziative culturali e progettualità, nei campi di interesse giovanile

Lunedì scorso, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città, è stato firmato l’accordo di collaborazione tra l’ Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Salerno e il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’ Università degli studi di Salerno ( diretto dal prof. Annibale Elia, presente alla firma)tramite l’Osservatorio Regionale delle politiche giovanili. Il protocollo è finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca, formazione, iniziative culturali e progettualità, nei campi di interesse giovanile e delle politiche per i giovani.

Nello specifico, le parti concordano nel favorire progettazione e sviluppo di percorsi condivisi di ricerca; partnership in progettualità per i giovani di interesse comune; creazione di percorsi culturali; workshop, attività seminariali e convegnistiche in collaborazione; attivazione di percorsi di tirocinio formativo per gli studenti. Sono intervenute, in vesti anche di Coordinatrici del Protocollo, Mariarita Giordano, Assessore alle politiche giovanili ed all’Innovazione del Comune di Salerno, la Prof.ssa Stefania Leone, già Presidente dell’Osservatorio, il Direttore del Dipartimento Prof. Annibale Elia e Stefano Pignataro, già Presidente Consiglio studenti Dipsum, indicato come Vice-coordinatore.