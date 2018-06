Pronto lo sciopero di Villa Mercede

Villa mercede 5 mese ritardo, dipendenti senza stipendio. La Civitas -Consorzio Nestore ancora inadempiente. A fine mese programmato uno sciopero dei dipendenti. Come abbiamo avuto modo di raccontare i dipendenti della CIVITAS in servizo presso al RSA VIlla Mercede di Serrara Fontana lamentano ancora il mancato pagamento degli stipendi. Ad oggi sono ben cinque mesi di stipendi arretrati e non pagati. Non ce la fanno più i lavoratori ormai allo stremo. A fine giugno scade il mandato Civitas e non si sa se la cooperativa sarà riconfermata. C’è il rischio che sparisca senza pagare il dovuto con i dipendenti in attesa non solo degli stipendi ma di conoscere addirittura la loro sorte. Che fine faranno gli stipendi non versati ai lavoratori ed i loro TFR? Lo sciopero e tutti i dettagli sarà ufficializzato nelle prossime ore.