Progetto Scala Antonio Ferrigno emozionato “Sul palco come mio padre, un programma fatto da noi non da altri”. Un riferimento al candidato sindaco Luigi Mansi. Ferrigno inoltre ha presentato tutta la sua lista e ha ribadito “Tutti saranno in consiglio comunale”. E’ la vera novità di questa competizione elettorale la lista in questo momento sul palco . Il risultato è davvero incerto, sulla scia della memoria di Ferrigno e di una lista preparata e innovativa incredibilmente potrebbe succedere di tutto . In questo momento attacchi pensanti a Mansi e alla gestione economica del comune