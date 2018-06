Sorrento, in posizione ottima, vendesi appartamento sito al quarto piano con ascensore, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera da letto, cameretta e bagno + balcone e balconcino. Posto auto in parco. Prezzo 450.000,00 Per info e appuntamenti chiama allo 0818788600 oppure al 3383839653

