Procida (NA). Terrazza Solcalante. Presentato il libro di Franco Cerase “Contro corrente. Entropia – ecologia – evoluzione”, edito da “La Città del Sole”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Presentato il libro di Franco Cerase “Contro corrente. Entropia – ecologia – evoluzione”, edito da “La Città del Sole”.

Sabato 2 giugno 2018, alle ore 18,00, grande animazione sulla terrazza del conosciutissimo albergo “SOLCALANTE”, in via Serra, per la presentazione del libro di Franco Cerase “Contro corrente. Entropia – Ecologia – Evoluzione”, edito da “La Città del Sole”.

Franco Cerase è un ingegnere pentito. Diplomato presso l’Istituto Nautico di Procida nel 1961. Ufficiale di macchine nella marina mercantile fino al 1970, con funzioni anche direttive. Laureato in ingegneria navale e meccanica nel 1975 presso il Politecnico di Napoli. Insegnante di macchine marine presso l’Istituto Nautico di Procida. Componente commissione titoli professionali presso la Direzione Marittima di Napoli. Si convince nel tempo che la tecnologia sia negativa, e, più in generale, che quanto si definisce progresso non sia altro che un particolare momento felice di una più generale evoluzione in senso opposto. Con queste considerazioni spiega le sue ragioni e cerca di convincere altri.

Segnala che: “Per il 2° Principio della termodinamica se si fa ordine da qualche parte, si fa un maggiore disordine in tutto ciò che non sia quella limitata parte, cioè l’intero ambiente che ci circonda. Ciò è acclarato per l’energia, ma si può e si deve estendere anche alla materia. Quindi il mondo moderno, che opera una continua e massiccia trasformazione di energia e materia, nel tentativo di migliorare le condizioni di vita dell’uomo, in effetti determina un ben più importante deterioramento dell’ambiente in cui l’uomo stesso vive. Con queste considerazioni si cerca di porre un punto fermo per un vero ambientalismo che diversamente si muove in modo cieco, inutilmente.”

Sono stati presenti l’autore e l’editore, la manifestazione è stata brillantemente condotta dal giornalista Domenico Ambrosino, con le letture di Gennaro Vacca; la cittadinanza è intervenuta numerosa.

Insomma, nella splendida cornice della terrazza dell’albergo “SOLCALANTE”, il prof. Franco Cerase ha parlato a lungo della sua ultima fatica letteraria.

Si tratta di un libro “macroscopicamente controcorrente, negando addirittura il concetto di progresso”.

Proprio intorno alla parola di progresso gira tutt una serie di dubbi, che l’autore ha posto sul tavolo della discussione.

Vari interventi si sono susseguiti nel dibattito; è stato molto apprezzato quello del noto architetto Giancarlo Cosenza.

Ovviamente, il libro di Franco Cerase fa discutere, pone motivi seri di discussione, tutti apprezzabilissimi.

Converrebbe cribrare il nostro quotidiano e oggettivare una seria disamina; forse, vedremmo che converrebbe rallentare per comprendere, in una stagione di pause, meglio il nostro futuro.

Da leggere.

Maurizio Vitiello