Procida (NA). Su il progetto GreeNeetWork.

Articolo di Maurizio Vitiello – Presentato il progetto GreeNeetWork in Conferenza Stampa al Comune di Napoli

Martedì 5 giugno 2018 è stato presentato il progetto GeeNeetWork nella “Sala Giunta” del Comune di Napoli.

Presente all’iniziativa anche il Comune di Procida con l’Assessore Rossella Lauro, partner del progetto.

La prossima settimana verrà organizzata una presentazione anche al Comune di Procida.

L’Assessore Lauro ha condiviso la notizia tramite il suo profilo facebook:

“Questa mattina abbiamo presentato, durante la conferenza stampa, il progetto GreeNeetWork al Comune di Napoli. Prossima tappa: Procida!”

Per partecipare al progetto ecco i requisiti: avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni; essere nella condizione di neet (non essere studente, lavoratore e non essere impegnato in percorsi di formazione); essere residenti in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Napoli.

La domanda di partecipazione, unitamente a una copia del documento di identità, può essere inoltrata entro e non oltre le ore 12 di lunedì 18 giugno 2018.

La sede della coop “L’Uomo e il Legno”, in viale della Resistenza 15 a Scampia, è a disposizione da lunedì a venerdì, dalle 09:30 alle 13:30, per aiutare i ragazzi a compilare la domanda.

Per consultare l’avviso pubblico e scaricare la domanda di ammissione visita la pagina: http://www.comune.napoli.it/Greeneetwork

Da seguire.

Maurizio Vitiello