Procida (NA). Palazzo d’Avalos. Piazza d’Armi – Terra Murata. Giornata Mondiale del Rifugiato. PROCIDA ISOLA ACCOGLIENTE.

Articolo di Maurizio Vitiello – Procida isola accogliente del Mediterraneo.

PROCIDA ISOLA ACCOGLIENTE

Giornata Mondiale del Rifugiato

28 Giugno 2018

Palazzo d’Avalos

Piazza d’Armi – Terra Murata

Da marzo 2018, per la prima volta in una piccola isola, è stato attivato il progetto Sprar sull’isola di Arturo.

34 persone sono accolte a Procida accompagnate dal grande affetto dei procidani.

Il 28 giugno 2018 a partire dalle ore 16,30 a Procida sarà celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, ricorrenza voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha scelto di celebrarla il 20 giugno di ogni anno con la Risoluzione 55/76.

L’iniziativa sarà realizzata da LESS Impresa Sociale Onlus e Comune di Procida con la collaborazione attiva della cittadinanza nella storica cornice di Palazzo D‘Avalos.

Marika Visconti, presidente di LESS Onlus , ha segnalato: “Per la prima volta, in tanti anni, ci troviamo a celebrare questa giornata in un clima ostile verso i migranti, anche da parte delle istituzioni. Le famiglie accolte a Procida, invece, hanno trovato un grande affetto e disponibilità sia da parte del Comune di Procida, sia da parte della cittadinanza”.

La giornata inizierà con il convegno “Il dovere di restare umani: il diritto d’asilo”, in cui verranno analizzati tutti gli aspetti legati alle richieste di asilo.

Alle ore 18,00 verranno aperti al pubblico gli stand tematici per condividere arti, sapori e colori con la cittadinanza.

Alle 19,00 musica live con Promusic Band e Capone & Bungt Bangt.

Visconti precisa: “Il nostro obiettivo in questa giornata è creare ulteriori connessioni tra i cittadini procidani e le famiglie accolte, comprendendo assieme che differenti culture sul territorio sono una ricchezza per la comunità”.

Raimondo Ambrosino, Sindaco di Procida, ha sottolineato, tra l’altro: “L’esperienza di Procida dimostra che la corretta integrazione dei migranti è possibile. Se ciascun comune d’Italia contribuisse alla gestione di questo fenomeno, l’impatto per le singole comunità sarebbe minimo. Dal confronto con persone che vengono da lontano possono anche nascere nuove opportunità.”

PROGRAMMA

Ore 16,30 – Convegno: IL DOVERE DI RESTARE UMANI: IL DIRITTO D’ASILO.

Interverranno:

Raimondo Ambrosino – Sindaco del Comune di Procida

Giulio Riccio – Direttore LESS IS Onlus

Yasmine Accardo – Attivista della Campagna Lasciatecientrare e di K-ALMA

Pierre Dimitri Meka – Mediatore Culturale

Adele del Guercio – Docente di diritto dell’Unione Europea, Università degli Studi Orientale di Napoli

Gennaro Avallone – Docente Dipartimento Scienze Politiche Sociali e della Comunicazione Università di Salerno

Thiesie Mueller – Pastora valdese

Ore 18,00 – APERTURA STAND

1. Cornrows: giovani ragazze richiedenti asilo realizzeranno le treccine africane.

2. Batik & Gioielleria: esposizione di batik e gioielli realizzati artigianalmente da donne rifugiate e richiedenti asilo

3. Cibo Etnico: piatti etnici realizzati da Tobilì, la cooperativa di catering composta da rifugiati e richiedenti asilo.

4. Prodotti tipici di Procida: degustazione di prodotti gastronomici figli della cultura procidana.

19,30 LIVE

PROMUSIC BAND

CAPONE& THE BUNGT BANGT

Evento realizzato in collaborazione con:

Associazione Borgo Marinaro della Chiaiolella

Forum dei Giovani di Procida

Parrocchia San Giuseppe

Info utile:

eventi@lessimpresasociale.it

Manifestazione da seguire.

Procida, l’isola più importante delle minori, si conferma con una grande disponibilità a essere centrale nell’ospitalità.

Maurizio Vitiello