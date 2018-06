Procida (NA). Nuova App in 5 percorsi tutti da scoprire.

Articolo di Maurizio Vitiello – L’ASSESSORATO AI GIOVANI E ALLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI PROCIDA HA SEGNALATO UNA NUOVA APP CON 5 PERCORSI DELL’ISOLA FLEGREA.

Procida in una App in 5 percorsi tutti da scoprire.

Il Comune di Procida nel mese di dicembre ha accolto due ragazze con il Progetto Garanzia Giovani.

Il lavoro che hanno svolto è stato racchiuso in una App facilmente scaricabile per tutti i molti amanti dell’isola e dei suoi singolari scorci.

Monica ed Emanuela hanno raccontato Procida in 5 viaggi tematici che oggi sono anche tradotti in più lingue.

Scaricando https://izi.travel/it sul proprio telefono (anche offline) e con un paio di cuffie, tutti potranno ascoltare la storia delle bellezze presenti sull’isola.

I tour multimediali di Procida includono:

il classico giro dell’isola, il Palazzo d’Avalos – Ex Carcere, le spiagge, le tre bellezze di Procida, i Borghi Marinari e L’isola del Cinema.

Ognuno potrà scegliere il proprio viaggio all’interno sull’isola: https://izi.travel/it/italia/guide-di-citta-in-procida

L’assessore Rossella Lauro, con delega ai giovani, alla comunicazione e alla promozione del territorio, ha voluto condividere l’esperienza portata avanti con le due ragazze del progetto Garanzia Giovani e ha precisato, tra l’altro, quanto segue: “E’ stato naturale creare una iniziativa di preparazione alla stagione turistica insieme a due giovani vulcani come Monica ed Emanuela. Due ragazze che con grande entusiasmo hanno accettato la sfida mettendosi in gioco. Questo week end terminerà la loro esperienza che stava continuando con l’apertura della Chiesa di Santa Margherita Nuova. L’App sarà il segno tangibile del loro impegno messo a disposizione per la propria comunità.”

App da verificare, da seguire.

Maurizio Vitiello