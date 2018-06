Procida (NA). Campagna di sensibilizzazione “Chi ben rifiuta più vende”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Campagna a Procida “Chi ben rifiuta più vende”.

Chi ben rifiuta più vende.

Le Associazioni di categoria locali Ascom-Confcommercio, Casartigiani e Acast Impresa Italia, in collaborazione con il Comune di Procida-Assessorato all’Ambiente e Tekra s.r.l. – nell’ambito di una più ampia campagna di sensibilizzazione sui temi del corretto conferimento e differenziazione dei rifiuti, della salvaguardia e valorizzazione del decoro e della tutela della vivibilità – hanno elaborato un invito comune, rivolto a tutti gli esercizi pubblici procidani affinché ognuno abbia a svolgere la propria attività in armonia con i luoghi in cui fortunatamente si trova a lavorare.

“Chi ben rifiuta più vende” è l’incipit della missiva e vuole – appunto – rappresentare come una corretta gestione del rifiuto rende più accoglienti gli esercizi e contribuisce a migliorare il decoro del territorio, anche quest’anno ricco di presenze.

Il benessere di residenti e ospiti dell’isola è obiettivo di primario interesse sia per le attività produttive che per l’istituzione pubblica: insieme si fanno portavoce di un messaggio condiviso e di un appello alla responsabilità.

Da seguire questa campagna.

Maurizio Vitiello

NOTA BENE:

Sotto la lettera inviata alle attività commerciali:

Chi “ben rifiuta” più vende!

Gentilissima Commerciante e Gentilissimo Commerciante,

siamo agli inizi di questa estate 2018 e la stagione turistica si presenta con buoni auspici di essere feconda di lavoro, cosa quanto mai importante dopo una intensa stagione invernale.

Siamo sicuri che sta a cuore a te, come a noi, il buon andamento del commercio e del buon vivere pubblico, che sembrano essere tra i fattori trainanti anche delle numerose presenze turistiche che scelgono Procida come luogo in cui si concentrano fattori difficilmente riscontrabili in altre realtà, per la cui cura sono richiesti impegno pubblico e responsabilità privata.

Come associazione di categoria siamo impegnati con l’Amministrazione Comunale e Tekra s.r.l. a richiamare ognuno di noi al corretto rapporto con il territorio, con l’ambiente, con i cittadini e con le Istituzioni, consapevoli che la miglior strada sia quella del confronto, del dialogo, del sostegno reciproco, dove ciascuno è chiamato a fare il proprio, consapevoli che la somma di tanti azioni individuali possa diventare virtù collettiva.

Facciamo appello

● al tuo senso di appartenenza ad un’isola ed a una comunità ricca di bellezze naturali, storiche, architettoniche, gastronomiche, culturali, umane

● al tuo rispetto per il bene proprio, il bene altrui ed il bene comune

● al tuo interesse per un sempre maggior incremento di buon lavoro

● al tuo buon senso ad un normale ed ordinato svolgimento dei rapporti sociali che si fonda sulla correttezza reciproca tra i cittadini e tra i cittadini e le Istituzioni, e, pertanto, ti chiediamo un piccolo sforzo per un corretto conferimento dei rifiuti, nel rispetto del calendario vigente, degli orari e delle modalità previste.

Ne avremo beneficio in termini di vivibilità, decoro e salubrità pubblica di modo da far apprezzare Procida ai tanti generosi ospiti, oltre che naturalmente a noi che la viviamo quotidianamente.

Siamo sicuri che anche tu puoi far tuo questo appello e rivolgerlo agli altri, ai colleghi, ai dipendenti, ai tanti clienti che affollano i nostri negozi, senza dover aspettare misure sanzionatorie per quelle situazioni fuori norma, che oltre ad aggravare la nostra economia recano danno all’isola e ai procidani.

Certi della tua disponibilità e pronti sempre a collaborare ti auguriamo buon e proficuo lavoro in questa estate 2018.

Per Ascom Confcommercio Per Casartigiani Per Aicast

Franco Ambrosino Maurizio Frantellizzi Giovanni Amalfitano

La presente è parte di una campagna di sensibilizzazione sui temi del rispetto delle modalità di Raccolta Differenziata dei rifiuti e di valorizzazione del decoro dell’isola, a tutela della vivibilità dei luoghi a beneficio di residenti ed ospiti, in collaborazione con Comune di Procida Assessorato all’Ambiente e Tekra s.r.l.