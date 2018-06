Primo matrimonio del Vescovo Michele Fusco a Positano di Luca e Roberta . Festa grande ieri alla Spiaggia specialmente per la Sposa che si interessa del botteghino delle barche sul molo , dopo gli sposi si sono diretti via mare al S.pietro per le foto di rito a seguire e ricevimento fcon circa 200 invitati

Foto Peppe 105