Premiati 4 Carabinieri di Sorrento Stamattina al  Comando Legione Campania dei carabinieri

Stamattina al Comando Legione Campania dei carabinieri , il generale Cinque ha premiato 4 carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno condotto le indagini con un encomio, per quanto riguarda i furti in villa che l’anno scorso ha terrorizzato la penisola in particolare Massa Lubrense.

I premiati sono il Luogotenente Bernardo Camillo, Maresciallo Maggiore Cinque Andrea, Maresciallo Maggiore Vignola Gerardo, Appuntato Mercurio Salvatore.

Complimenti da tutta la redazione.