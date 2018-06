Praiano, nella morsa del traffico con i bus

Il traffico bloccato è ormai all’ordine del giorno a Praiano. Come più e più volte è stato riportato sulle pagine di Positanonews, il borgo costiero è purtroppo messo sempre a dura prova, essendo uno dei punti critici sulla Statale Amalfitana 163 e con un traffico sostenuto nel periodo di maggior presenza di turisti, diventa quasi impossibile da qui transitare in alcuni orari del giorno. Anche quest’oggi si sono verificati dei blocchi, con le auto e i bus incanalati in lunghe fine su entrambe le direzioni della nostra statale, rendendo la situazione insostenibile.