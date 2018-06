Praiano solo deleghe rimesse dalla Lauretano già assente ultimamente, dietro il Corvo che minaccia Di Martino altri retroscena. ECCO QUALI

Praiano , Costiera amalfitana . “Carla Lauretano ha rimesso solo le deleghe”, così il sindaco Giovanni Di Martino a Positanonews. Ma non è l’unica ad aver lasciato deleghe, mentre Carla Lauretano da assessore è rimasta consigliere comunale , senza ancora riferire niente al proposito della sua scelta, nonostante le insistenze di Positanonews .

Certamente le dimissioni sono legate alle denunce del Corvo . Si possono supporre solo problematiche derivanti a possibili conflitti di interesse di quale tipo non lo sappiamo, la Lauretano è un avvocato affermato, di fiducia spesso anche per il sindaco di Positano Michele De Lucia, ma ovviamente non lavora solo per il Comune perla della Costa d’ Amalfi ma anche per Praiano.

Non si è dimessa invece Annamaria Caso, sarebbe uscita dalla Giunta ma anche dal Consiglio comunale, perchè è esterna, ma anche perchè sia per le deleghe che ha che per il lavoro che svolge non ci dovrebbe essere nessun conflitto.

Dietro il Corvo spuntano altri retroscena, denunce legate anche a politici , un legame che riguarda poi sempre la stessa ditta. Non è la prima volta che partono denunce alle volte dell’amministrazione, in passato Felice Casalino, poi Michele Vuolo Rex, ma ci mettevano sempre la faccia con nome e cognome. Ora la denuncia è molto circostanziata e completa, quindi si punta a un poltico o a un tecnico, o a ex, che conoscano bene i fatti e che non possono apparire.

Una guerra interna? Qualcuno che vuole o voleva qualcosa che non ha avuto? Un giustiziere fuoriuscito dal Comune?

Silenzio politico . Finora nessuno parla nonostante le nostre insistenze, non parla Lauretano, ma neanche il Movimento Cinque Stelle opposizione consiliare a Praiano, e non parlano neanche gli altri consiglieri, neanche su Facebook o sui social network una parola. I nervi sono tesi e ci sono stati tanti interventi a Praiano dalla Sezione Navale della Guardia di Finanza che oramai non si contano più. Nervi tesi e facilità di sbagliare anche per noi della stampa, come quello di scambiare un comunicato di un sequestro di oggi, un comunicato senza data, mentre i sequestri continuano e la Procura della Repubblica di Salerno attenziona sempre di più Praiano.

Solo il sindaco Di Martino risponde sempre “Manderemo una nota”, ha riferito a Positanonews. E il sospetto che il corvo oltre agli abusi voglia la sua testa è anche più forte. Come andrà a finire?